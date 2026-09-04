Haberler

Gündem Haberleri

Son Dakika | Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi! MSB açıkladı: Çalışmalar devam ediyor

Son Dakika | Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi! MSB açıkladı: Çalışmalar devam ediyor

Son dakika haberi: "TCG Akın" Marmara'da batan geminin yerini buldu. Milli Savunma Bakanlığı, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti" dedi.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2026 14:11 Son Güncelleme: 04 Eylül 2026 14:37

Son dakika haberi... TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Marmara'da batan geminin yerini tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ KOORDİNELİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR" MSB'den yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.