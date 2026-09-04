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Sosyal medyada FETÖ'nün etki ajanlarına darbe! O provokatörlere erişim engeli: Erk Acarer de listede

Sosyal medyada FETÖ'nün etki ajanlarına darbe! O provokatörlere erişim engeli: Erk Acarer de listede

Türkiye aleyhine dezenformasyon ve algı operasyonu yürüten sosyal medya hesaplarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Güvenlik ekiplerinin koordinasyonuyla, FETÖ iltisaklı 7 X hesabı ile etki ajanı Erk Acarer ve Dilek Ekmekçi’nin hesapları Türkiye erişimine tamamen kapatıldı.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2026 20:34 Son Güncelleme: 04 Eylül 2026 20:50

Millî güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden, Türkiye aleyhine sistemli kara propaganda yürüten dijital odaklara yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. İletişim Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen teknik ve hukuki çalışmalar neticesinde, algı operasyonlarının merkezindeki hesaplar tek tek tespit edildi.

FETÖ İLTİSAKLI 7 HESAP KARARTILDI Yapılan incelemelerde, doğrudan FETÖ ile iltisaklı olduğu ve millî güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlenilen 7 farklı X (Twitter) hesabına yargı kanalıyla erişim engeli getirildi. Mahkeme kararının ardından X platformu yetkilileri ilgili engellemeleri uygulayarak hesapları Türkiye'den erişime kapattı. Kapatılan FETÖ bağlantılı hesaplar şunlar: Cemil Çiçek (@avcemilyen01) Sincan Cezaevi Bilgi (@SincanCkBilgi_) Niyazi Şanlı (@NiyaziSANLI_) Sefa Demirel (yeni) (@DemirelSefa1999) Kadının Sesi Platformu (2) (@Kadininn_Sesi) Ömer Faruk Güven (@OMERFGUVENC) "serseri" (@kuvvetesell) Söz konusu profillere Türkiye sınırları içerisinden girmeye çalışan kullanıcılar, "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki hesap erişime engellendi" uyarısı ile karşılaşıyor.