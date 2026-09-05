Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kulüplerin heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi

İlk olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşen Erdoğan, daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi

"TÜM SPOR KULÜPLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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