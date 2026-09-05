Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kulüplerin heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.
İlk olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşen Erdoğan, daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kabul etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.