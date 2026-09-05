Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi

"TÜM SPOR KULÜPLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.