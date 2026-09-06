Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları...
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zaferin ardından siyasiler, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla milli takımı tebrik etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finaldeki İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Türkiye'yi gururlandıran zaferin ardından siyasilerden peş peşe tebrik mesajları geldi.
ÖMER ÇELİK: TEBRİKLER ŞAMPİYON
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler şampiyon. Finalde İtalya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.