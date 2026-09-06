Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları...

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zaferin ardından siyasiler, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla milli takımı tebrik etti.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finaldeki İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları...

Türkiye'yi gururlandıran zaferin ardından siyasilerden peş peşe tebrik mesajları geldi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları...

ÖMER ÇELİK: TEBRİKLER ŞAMPİYON

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler şampiyon. Finalde İtalya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları...

BURHANETTİN DURAN: TEBRİKLER FİLENİN SULTANLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesindeyiz. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Finalde gösterdiği mücadeleyle Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Filenin Sultanları'nın başarılarının daim olmasını, ülkemize daha nice şampiyonluklar ve unutulmaz gururlar yaşatmasını diliyorum."

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları...

NUMAN KURTULMUŞ: YÜREKTEN KUTLUYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı finalde 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler, Filenin Sultanları" ifadelerini kullandı.

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