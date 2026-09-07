AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sarıcaoğlu: Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız

Sarıcaoğlu, "İlk seçimde Meclis üyelerinin iradesini gasp eden Beylikdüzü merkezli kayyım heyeti, ikinci seçimde de vicdanlı Meclis üyelerinin Meclise gelmesini engelleyerek seçimin yapılmasına mâni oldu" ifadelerini kullandı.

"Üsküdar Belediye Meclisi, siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir" diyen Sarıcaoğlu, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk başkan vekilliği seçiminde de meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğini öne sürdü.

"YARIN 21 MECLİS ÜYEMİZLE BELEDİYE MECLİSİNDE OLACAĞIZ"

Üsküdar Belediye Meclisi'nin 8 Eylül Salı günü Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere yeniden toplanacağını hatırlatan Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçime tam kadro katılacağını açıkladı.

Sarıcaoğlu, "Buradan bütün Üsküdarlı hemşehrilerimize açıkça ifade ediyoruz: Cumhur İttifakı olarak yarın 21 meclis üyemizle Belediye Meclisinde olacağız" dedi.

Meclis üyelerine de çağrıda bulunan Sarıcaoğlu, "Biz kapalı kapılar ardında kurulacak hesaplara değil, Meclisin hür iradesine güveniyoruz. Vicdanlı meclis üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan, vicdanlarıyla ve Üsküdar'ın geleceğini düşünerek oy kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hiçbir siyasi partinin meclis üyelerinin iradesini kendi iradesi olarak göremeyeceğini vurgulayan Sarıcaoğlu, "Meclis üyeleri her şeyden önce Üsküdar halkına karşı sorumludur. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün meclis üyelerimizi, hiçbir baskıya boyun eğmeden yalnızca vicdanlarının ve Üsküdar halkına karşı taşıdıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini belirten Sarıcaoğlu, belediyenin enerjisinin soruşturmalar, siyasi krizler ve Belediye Meclisi'ndeki tartışmalarla harcanmaması gerektiğini söyledi.

Sarıcaoğlu, "Üsküdarlı komşularımız belediyesinden hizmet bekliyor. Gençlerimiz geleceklerini kurabilecekleri bir Üsküdar istiyor. Esnafımız yanında duran bir belediye istiyor. Ailelerimiz çocuklarının huzurla yaşayacağı bir Üsküdar istiyor. Mahallelerimiz yatırım bekliyor. Üsküdar'ın kaybedecek bir günü daha yok" dedi.

Açıklamasını yarın gerçekleştirilecek seçime ilişkin mesajıyla tamamlayan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak irademiz de tavrımız da açıktır. Meclisin iradesine sahip çıkacağız. Üsküdar'ın itibarına sahip çıkacağız. Üsküdarlının emanetine sahip çıkacağız. Bizim çağrımız kavga değil, gerilim değil. Bizim çağrımız demokrasinin, hukukun ve Üsküdar halkının iradesinin gereğinin yerine getirilmesidir."