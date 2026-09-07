AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sarıcaoğlu: Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, yarın gerçekleştirilecek belediye başkan Vekili seçimlerine ilişkin konuştu. Taha Sarıcaoğlu, "Meclisin iradesine, Üsküdar'ın itibarına ve Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün meclis üyelerimizi hiçbir baskıya boyun eğmeden, yalnızca vicdanlarının ve Üsküdar halkına karşı taşıdıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Belediye Meclisi'nde yaşanan gelişmeler ile 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ÜSKÜDARLILAR HİZMET BEKLİYOR"
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı grubunun 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Meclisi toplantısına katılmama kararı aldığını açıkladı.
Üsküdarlıların kentsel dönüşümden yol bakımına, temizlik hizmetlerinden yeni yatırımlara kadar birçok alanda hizmet beklediğini belirten Sarıcaoğlu, belediye yönetimini yaklaşık 10 milyar liralık borç, siyasi krizler ve hizmet eksikliği üzerinden eleştirdi.
"BU DURUMU PROTESTO EDİYORUZ"
Bugünkü Belediye Meclisi gündeminde Üsküdarlıların hayatını kolaylaştıracak bir çalışma bulunmadığını savunan Sarıcaoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Meclisin gündeminde Üsküdarlı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak, kentsel dönüşümü hızlandıracak, gençleri ve çocukları mutlu edecek hiçbir çalışma bulunmuyor. 29 aydır bununla mücadele ediyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi'nde Üsküdar'a hizmet konuşulmuyor" diye konuştu.
Sarıcaoğlu, "Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz ve bu durumu protesto ediyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz tavır, Üsküdar'a daha iyi hizmet edilmesi gerektiğini vurgulama tavrıdır" ifadelerini kullandı.