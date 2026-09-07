Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine, gündemdeki önemli başlıkları görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantının ana başlıklarını Terörsüz Türkiye süreci, dış politika ve ekonomi oluşturacak.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor! Gündem "Terörsüz Türkiye", OVP ve kiralık sosyal konut | Video

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ YOL HARİTASI

Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen son durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadan gelen raporlar ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Süreçte kritik eşiklerin aşılmasıyla birlikte hükümetin yol haritasında atacağı yeni adımlar da değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin "Çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır; o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir." ifadelerini kullanmıştı.

DAR VE ORTA GELİRLİYE YENİ KONUT PROJESİ

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna yapacağı açıklamalarda hem toplantıda ele alınan başlıklara hem de sosyal konut projesine ilişkin yeni detaylara yer vermesi bekleniyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayarak Türkiye geneline yayılması gündemde.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELER MERCEK ALTINDA

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise dış politika olacak. Başkan Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yürüttüğü temasların ve zirvenin perde arkasına ilişkin detayların kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına yönelik politikası ile bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile İran arasında yaşanan çatışmalar da yakından takip ediliyor. Bölgedeki gelişmelerin enerji piyasalarına yansımaları ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin Türkiye ekonomisine olası etkileri de ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye'nin önceliğini, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor." sözleriyle ifade etmişti.

OVP VE ENFLASYONLA MÜCADELE GÜNDEMİ

Kabinenin masasında ekonomi başlığı da önemli bir yer tutacak. Türkiye'nin önümüzdeki üç yıllık ekonomik yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntılarının toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele, büyüme, istihdam ve ekonomide atılacak yeni adımların yanı sıra OVP kapsamında belirlenen hedeflerin uygulanmasına ilişkin çalışmalar da ele alınacak.