Dışişleri’nden Husilerin Suudi Arabistan’a saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırıların, aynı zamanda Yemen'deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da zarar verdiği belirtilen açıklamada, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuldu.