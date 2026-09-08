  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin PISA 2025 başarısına tebrik: Evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin PISA 2025 başarısına tebrik: Evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin PISA 2025’te gösterdiği başarıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin PISA 2025 başarısına tebrik: Evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
SABAH İNTERNET
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

#OECD #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý