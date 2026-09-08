SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin PISA 2025 başarısına tebrik: Evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin PISA 2025’te gösterdiği başarıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.
Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."
Türkiye, PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2026
Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.
Geleceğimizin…