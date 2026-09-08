Son dakika | Yeni Parti ve CHP'nin oyunuyla ertelenmişti: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi bugün gerçekleştiriliyor
Son dakika haberi: Üsküdar Belediyesi BaşkanVekili'ni seçmek üzere yapılan 5 Eylül'de yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 8 Eylül Salı gününe ertelenmişti. Seçim bugün gerçekleştiriliyor.
Son dakika... AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı.
Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.
Mecliste yapılan yoklamın ardından seçim başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışacak.
MUHALEFET KATILMAMIŞTI
Seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmişti. Seçim öncesinde CHP'li 4 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle mecliste 23 CHP'li üyeye karşı 21 Cumhur İttifakı üyesi kaldı.
AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in seçilmesinin önünü açabilecek oylama ertelenirken, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu muhalefetin katılmamasına tepki gösterdi.