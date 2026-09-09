İçişleri Bakanı Çiftçi’den ’güvenlik mimarisi’ paylaşımı: Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzuru tahkim eden, güveni büyüten, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir Türkiye'yi inşa ettiklerini belirtti.

Güvenliğin, kalkınmanın ön şartı olduğuna işaret eden Çiftçi, "Huzurun olmadığı yerde yatırım, güvenin olmadığı yerde üretim, emniyetin olmadığı yerde güçlü bir gelecek olmaz. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırım, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Türkiye Yüzyılı'nı eserlerin, hizmetlerin ve güçlü devlet iradesinin yüzyılı olarak inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, güvenliği yalnızca suçla mücadele olarak görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güvenlik, vatandaşımızın evine huzurla dönebilmesi, çocuklarımızın güven içinde eğitim alabilmesi, esnafımızın gönül rahatlığıyla kepengini açabilmesi, yatırımcımızın güvenle üretim yapabilmesidir. İçişleri Bakanlığı olarak, teknolojiyi etkin kullanan, insanı merkeze alan ve önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve tüm birimlerimizle milletimizin huzuru, Türkiye'mizin güvenli yarınları için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."