SON DAKİKA | 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kritik toplantının ardından 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Rozetleri ise Başkan Erdoğan taktı.

AK Parti'ye geçen isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Muş Sungu Belde Belediye Başkanı Turan Sayılgan yer aldı.

Başkan Erdoğan, partisine katılan belediye başkanlarına rozetlerini bizzat takarak tebrik etti ve yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi. Program, Başkan Erdoğan ve yeni katılan belediye başkanlarının birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör