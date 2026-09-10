SON DAKİKA | AK Parti’de MKYK toplantısı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 17.13'te başladı. Toplantıda, Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sunum yapacağı, ayrıca TBMM çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum, bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum.

Terörsüz Türkiye sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Meclis'te kabul edilen yasadan sonra bir kurul kuruldu. İlk toplantının ardından bir takım alt komisyonlar belirlendi. Fesih ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan yararlanma mümkün olacak. Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreci iç içe olduğu için bölgedeki hükümetlerle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Suriye'deki durum, daha da kritik bir hal aldı. SDG'nin oluşturduğu yapı ve güneydeki ayrılıkçı yapılar ile çeşitli etnik provokasyonlar süreci daha da önemli hale getirdi.

SDG'nin fesh edilmesi gerektiğini ifade etmiştik şu anda SDG feshedildi.

Sorun Türkiye İsrail arasındaki gerilim değil, sorun İsrail'in bölgenin tamamı ile yaşadığı gerilim ve soykırımcı politikasıdır. Sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör