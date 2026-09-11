Bakan Çiftçi’den TÜRKPOL önerisi! Türk dünyasında suç işleyenlere karşı ortak hareket edilecek
Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınmasına ilişkin, “Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan TÜRKPOL’un kurulması konusunu bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar.” dedi. Bakan Çiftçi, TÜRKPOL’un kurulmasıyla sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede iş birliği ve güç birliğinin daha da artacağına inandığını ifade etti.
Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının gündeminde sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumarın bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör ve uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili konuları değerlendirdik; iş birliği alanlarını ele aldık" dedi.
"SUÇLA MÜCADELE KONSEYİ EN ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN BİRİYDİ"
Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanında oluşturulan mekanizmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle geçen sene Kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu, kısaca TürkPAP değerlendirildi. Bu mekanizma şu anda yürürlüğe girdi ve devrededir. Bugün ele aldığımız konuların en önemlilerinden birisi de Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulmasıydı. Suçla Mücadele Konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.
BAKAN ÇİFTÇİ: "TÜRKPOL'UN KURULMASINI TEKLİF OLARAK DİLE GETİRDİM"
Suçla Mücadele Konseyi'nin bir sonraki aşamasında Türk devletleri arasında yeni bir kolluk iş birliği mekanizmasının kurulmasını önerdiğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan 'Türkpol'un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah ileride Türkpol'ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum." dedi.