Bakan Çiftçi’den TÜRKPOL önerisi! Türk dünyasında suç işleyenlere karşı ortak hareket edilecek

TÜRK DEVLETLERİ VATANDAŞLARI İÇİN ORTAK PASAPORT KONTROL NOKTASI

Toplantıda ele alınan başlıkların yalnızca güvenlik konularıyla sınırlı olmadığını belirten Bakan Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, "Bir Avrupa ülkesine gittiğimizde Avrupa Birliği vatandaşlarının bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşlarının ise başka bir kontrol noktasından geçtiğini görüyoruz. Bunun bir benzerinin Türk devletleri topluluğu arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

"BUGÜNKÜ TOPLANTI LİDERLER ZİRVESİNİN ÖN HAZIRLIK AŞAMASINI DA OLUŞTURDU"

Önümüzdeki ay Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini belirten Bakan Çiftçi, "Önümüzdeki ay itibarıyla Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi gerçekleştirilecektir. Bugünkü yaptığımız toplantı, bu zirvenin bir ön hazırlık aşamasını da oluşturuyordu." dedi. İçişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınan başlıkların liderler düzeyinde de gündeme geleceğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Ele aldığımız bu konular mutlaka liderler düzeyinde de ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.