Başkan Erdoğan bakan ve milletvekilleri ile basketbol sahasında! Büyük rekabet yaşandı: Yap sayıyı Ömer!

Çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple, uzun süredir basketbol maçları yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha parkeye çıktı. Veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabaka büyük çekişmeye sahne oldu. Yoğun rekabetin yaşandığı müsabakaya sosyal medyada beğeni yağdı.

Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı | Video

TAKIM ARKADAŞLARINI MOTİVE ETTİ

Videoda yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Başkan Erdoğan'ın, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve eski milli basketbolcu Ömer Onan'ı motive ettiği anlar da yer aldı. Erdoğan, maç sırasında Onan'a, "Haydi Ömer, yap sayını" diyerek seslendi.

Oldukça çekişmeli geçen maçlarda Başkan Erdoğan'ın takım arkadaşlarıyla yaşadığı renkli diyaloglar da görüntülere yansıdı.