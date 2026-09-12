Mansur Yavaş'tan Erdoğan ziyaretine ilişkin yeni açıklama: CHP'den ayrılacağı iddialarına net yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği kritik görüşmeye dair yeni bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz? Görüşmeye devam edeceğiz” dedi. CHP'den ayrılacağı ve YENİ Parti sürecine katılacağı iddialarına ise "Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" yanıtını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz." dedi.
Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair yeni detaylar paylaştı. Yavaş, "Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?" diyerek görüşmeye yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Parti değiştirme ve "YENİ Parti" iddialarına yanıt: "Ayrılıkta azap var"
Program çıkışında gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki sorularını ve "YENİ Parti" iddialarını yanıtlayan Yavaş, iddialara birlik mesajıyla nokta koydu. Yakın zamanda konuyu görüşmek üzere toplanacaklarını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar o sorular için toplanacağız yakın zamanda inşallah, hepsini görüşeceğiz. Şu an konuşacak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum... Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır."