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Mansur Yavaş'tan Erdoğan ziyaretine ilişkin yeni açıklama: CHP'den ayrılacağı iddialarına net yanıt

Mansur Yavaş'tan Erdoğan ziyaretine ilişkin yeni açıklama: CHP'den ayrılacağı iddialarına net yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği kritik görüşmeye dair yeni bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz? Görüşmeye devam edeceğiz” dedi. CHP'den ayrılacağı ve YENİ Parti sürecine katılacağı iddialarına ise "Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2026 14:41 Son Güncelleme: 12 Eylül 2026 15:26

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair yeni detaylar paylaştı. Yavaş, "Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?" diyerek görüşmeye yönelik eleştirilere yanıt verdi.