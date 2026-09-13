İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından "Evlatlarımız için sahadayız" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okullarda ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Çocukların okullarına güvenle gitmeleri ve yuvalarına huzurla dönmeleri için tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten Çiftçi, "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, evlatlarımız için sahada. Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, okulların risk durumlarına göre değerlendirildiğini, okul kolluk görevlilerinin, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerinin ve devriye ekiplerinin ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendirildiğini vurguladı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız. Gayemiz çok açık, çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum."

EKİP VE DEVRİYE FAALİYETLERİ ARTIRILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de alınan tedbirlerle öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, okul çevrelerindeki risklerin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda, eğitim öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak, öncelikli olarak belirlenen okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak.

Güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik denetimler de artırılacak. Okul yönetimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyon etkin şekilde sürdürülecek.

Okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde artırılacak.

Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek kişilere yönelik gerekli kontroller gerçekleştirilecek, mahalle sakinlerinden gelen gözlem ve ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan ilave güvenlik tedbirleri alınacak.

OKUL ÇEVRELERİNDE NARKOTİK DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında ilgili kurumların katılımıyla "güvenlik tedbirleri toplantıları" gerçekleştirilecek. Başta narkotimler olmak üzere ilgili kolluk birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.

Alkol, sigara ve tütün mamulleri ile kesici, delici ve yaralayıcı unsurların okul çevrelerinde bulundurulması ve satışının önlenmesine yönelik denetimler de eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

Öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILACAK

Trafik güvenliği kapsamında da Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 81 ildeki okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak ve yayalara ilk geçiş hakkına ilişkin kontroller gerçekleştirilecek. Trafik işaret ve levhaları ile diğer fiziki tedbirler kontrol edilerek belirlenen eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmalarının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler de 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca yoğunlaştırılacak.

Okullarda alınacak tedbirler kapsamında Bakan Çiftçi tarafından duyurulan 7 basamaklı güvenlik modeli uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 31 bin okul bahçe görevlisi kontenjanı tahsis edildi.

Görevlendirmeler, okulların öncelik dereceleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.