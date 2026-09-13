Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Samsun'a yatırımlarla geldik. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknoloji ile donatılmış 40 ameliyathane. 320 poliklinik ve ağız-diş sağlığı ünitesi. Samsun Şehir Hastanesi bölgesinin sağlık üssü olarak hizmet verecek. 3 MR, 3 Tomografi, 6 Ultrason olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı.

Şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi. Sağlık sistemindeki aksaklıkları geçmişte ben de bizzat sizler gibi tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa.

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