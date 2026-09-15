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Başkan Erdoğan'dan Samsun'da engelli gence duygulandıran jest: Otobüsünü durdurup yanına gitti!

Başkan Erdoğan'dan Samsun'da engelli gence duygulandıran jest: Otobüsünü durdurup yanına gitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da daha önce tanıştığı engelli vatandaşı yol üzerinde görünce otobüsünü durdurarak yanına gitti. Bu jeste teşekkür eden engelli genç Emre Vural'a Başkan Erdoğan, "Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm" sözleriyle karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 18:03 Son Güncelleme: 15 Eylül 2026 18:15

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından gençlik buluşması için Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'ne hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atakum ilçesindeki Nişantaşı Kavşağı'nda daha önce de tanıdığı engelli Emre Vural'ı ve annesini gördü. Başkan Erdoğan, Vural'ı görünce şoföre otobüsü durdurması talimatını verdi. Ardından otobüsten inerek engelli gencin yanına giden Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın bu jesti, çevredekilere duygusal anlar yaşattı.

"BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI ENGELLİ BİR VATANDAŞI GÖRÜP OTOBÜSÜ DURDURUP AŞAĞI İNDİ" Gençlik buluşmasına katılan Emre Vural, Başkan Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada, "Samsun'a hoş geldiniz. Samsun ve Türkiye sizinle güzel. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı Kavşağı'nda annemle birlikte giderken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsü durdurup aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diye soran bir lidere sahibiz. Buradan gençlere sesleniyorum; bu liderin arkasından yürüyün, omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.