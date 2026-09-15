Bilal Erdoğan Diyarbakır'da: Türkiye değerlerinden güç alan gençlerle ideallerine ulaşacak
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da bir lise ve ilkokulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
Eğitim akademik başarının ötesinde insanı, toplumu ve ülkenin geleceğini inşa eden bir süreç. Çocukların kendi kültürünü ve değerlerini tanıyan, dünyayı doğru okuyabilen ve geleceğe özgüvenle hazırlanabilen bireyler olarak yetişmesi çok önemli.
Gençler, gelecek sizin geleceğiniz; kimsenin sizin geleceğinizi tehlikeye atma lüksü olmamalı. Türkiye'nin ideallerine ulaşması; iyi yetişmiş, özgüvenli, kendi değerlerinden güç alan gençlerin zihinleri, hayalleri ve ortaya koyacakları yeni fikirlerle mümkün. Bu arada Bilal Erdoğan kent merkezinde esnafı ziyaret edip, halkla görüştü ve çocuklara harçlık verdi. Erdoğan, Rojin Kabaiş'in babasıyla da kısa bir görüşme yaptı.
Eğitim akademik başarının ötesinde insanı, toplumu ve ülkenin geleceğini inşa eden bir süreç. Çocukların kendi kültürünü ve değerlerini tanıyan, dünyayı doğru okuyabilen ve geleceğe özgüvenle hazırlanabilen bireyler olarak yetişmesi çok önemli.
Gençler, gelecek sizin geleceğiniz; kimsenin sizin geleceğinizi tehlikeye atma lüksü olmamalı. Türkiye'nin ideallerine ulaşması; iyi yetişmiş, özgüvenli, kendi değerlerinden güç alan gençlerin zihinleri, hayalleri ve ortaya koyacakları yeni fikirlerle mümkün. Bu arada Bilal Erdoğan kent merkezinde esnafı ziyaret edip, halkla görüştü ve çocuklara harçlık verdi. Erdoğan, Rojin Kabaiş'in babasıyla da kısa bir görüşme yaptı.
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