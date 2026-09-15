Milli hava platformlarında yeni yetkinlik: Hürkuş-II’ye askeri tip sertifikası

HÜRKUŞ-II Askerî Tip Sertifikası'nın yayımlanması dolayısıyla 11 Eylül 2026'da düzenlenen törenle, Türkiye'nin hava platformlarını yalnızca tasarlama ve üretme değil; test etme, doğrulama, uçuşa elverişliliğini değerlendirme ve sertifikalandırma alanlarında ulaştığı millî yetkinlik de ortaya konuldu.

HÜRKUŞ-II için yürütülen çalışmalar sonucunda Askerî Tip Sertifikası, 9 Eylül 2026 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan Sertifikasyon Kurulu tarafından verildi.

Sertifika ile Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için uluslararası standartlara uygun, tamamen millî insan kaynağına dayalı bir askerî tip sertifikasyon süreci ilk kez başarıyla tamamlandı.

GÖRGÜN: STRATEJİK EŞİK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-II'nin Askerî Tip Sertifikası'nın Türk havacılık sanayisi açısından teknik olduğu kadar stratejik bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı.Görgün, "Bu belge, çok yoğun bir mühendislik, test ve doğrulama emeğinin sonucudur. Biz yalnızca hava platformları geliştirmiyor; bu platformların güvenilirliğini kendi insanımızla doğrulayacak teknik otoriteyi, metodolojiyi ve sertifikasyon kültürünü de inşa ediyoruz. HÜRKUŞ-II'de kazandığımız sertifikasyon tecrübesi, gelecekteki millî hava platformlarımız için kalıcı bir yetkinliğe ve güçlü bir kurumsal hafızaya dönüşecektir. HÜRKUŞ-II'nin kanatlarında, kendi tasarımına, kendi testine ve kendi teknik yetkinliğine güvenen bir Türkiye'nin iradesi vardır. Bu kabiliyeti daha ileriye taşımaya kararlıyız" dedi.

MİLLÎ UZMANLIK BİRİKİMİ ORTAK ÇALIŞMADA BULUŞTU

HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyon faaliyetleri, farklı kurumlardan uzmanların müşterek teknik çalışmasıyla yürütüldü.Süreçte SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığından 7 uzman, SSB adına sertifikasyon panellerinde TR Uçuşa Elverişlilik firmasından 16 sertifikasyon uzmanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5 uzman ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sertifikasyon panellerinde Millî Savunma Bakanlığından 12 sertifikasyon uzmanı görev yaptı.Yüklenici TUSAŞ ise çalışmalara 40 Uçuşa Elverişlilik Uzmanı ile 10 Tasarım ve Üretim Organizasyon Onayı uzmanıyla katıldı.Böylece tasarımdan üretime, doğrulamadan teknik değerlendirmeye uzanan sertifikasyon sürecinde Türkiye'nin farklı kurum ve kuruluşlarında oluşan uzmanlık birikimi ortak bir yapı altında buluşturuldu.

BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRME

HÜRKUŞ-II Projesi'nde sertifikasyon çalışmaları 12 ayrı disiplin altında yürütüldü. Aviyonik, elektronik donanım, elektrik sistemleri ve elektromanyetik ortam etkileri, itki-yakıt, insan faktörleri, kabin emniyeti, sistem emniyeti, sürekli uçuşa elverişlilik, uçak sistemleri, uçuş performansı, yapısal ve yazılım alanları ayrı sertifikasyon panellerinde değerlendirildi.

Bu çalışmalar kapsamında 283 panel toplantısı ve çalıştay gerçekleştirildi. Yazılım ve elektronik donanım faaliyetlerine destek veren alt yüklenici firmalara yönelik 225 denetim yapıldı. Sertifikasyon sürecinde ayrıca bin 790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı, 950 sertifikasyon kanıt dokümanı ilgili paneller bünyesinde teknik açıdan incelendi ve değerlendirildi.

153 SERTİFİKASYON TESTİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sertifikasyon planlarında tanımlanan doğrulama faaliyetleri kapsamında HÜRKUŞ-II üzerinde 38 laboratuvar testi, 71 yer testi ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi.