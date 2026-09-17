Bakan Çiftçi açıkladı: Eski Bakan Namık Gedik’in kabri taşınacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından derlenenler:

Mücadelenin ve uğruna bedel ödediği değerlerin sembolüne dönüşür. Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve onun yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve İsmail Namık Gedikli milletimizin inancıyla, mukaddesatıyla ve değerleriyle yaşamı kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesinin temsilcileri oldular.

27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla merhum İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşı Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırıldı.