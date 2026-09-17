Bakan Çiftçi’den şehit polis Sarıyalçınkaya için başsağlığı

Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sarıyalçınkaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit polis için başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."