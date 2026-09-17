Son dakika: Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada 4’üncü dalga operasyon

Son dakika haberi! Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT Mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emekli albaylar Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'tan getirileceği öğrenildi.

Son dakika: Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada 4’üncü dalga operasyon
ATAKAN IRMAK

Son dakika... Edinilen bilgilere göre, dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan ile soruşturmada daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair (KYOK) karar veren Savcı Ali İşgören gözaltına alındı.

HASAN ATİLLA UĞUR VE HASAN ATAMAN DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ayrıca, Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Ergenekon davası tutuklularından emekli albaylar Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İFADELERİ ALINACAK

Oda TV davası kapsamında tutuklu bulunurken 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan inceleme derinleştirilerek devam ediyor. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma yerleşkesine götürüldü.

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