SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Son dakika haberi... Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dizide 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda 'FG' harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.
Gelen yoğun ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi.
UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ BÖLÜMLERİ TEK TEK İNCELEYECEK
Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek.
Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.
KURTLAR VADİSİ SENARYOSUNA FETÖ DOKUNUŞU MU?
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sonrası Kurtlar Vadisi dizisindeki tartışmalı sahneler, Kaşifoğlu karakteri üzerinden Kozinoğlu'nun ölümünün sembolize edilmesi gibi konular tekrar gündeme geldi. Özellikle; sosyal medyada 'Kurtlar Vadisi senaryosu FETÖ dokunuşuyla mı şekillendi?' gibi birçok yorum yapıldı.
Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi. Raci Şaşmaz 'FETÖ' söylemlerini reddederken akıllara ise dizide teröristbaşı Gülen'e güzelleme niteliğindeki 'Muhterem Bey' isminin verilmesi, darbe girişiminden önce darbe ile ilişkili site domainlerinin alınması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sahneler geldi.
Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümünden 2 gün önce yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümündeki 'Kaşifoğlu' sahnesi soruşturma dosyasına girdi. Dizinin üç senaristi 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
KOZİNOĞLU'NUN PARALELLİĞİ
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesinden 2 gün önce, 10 Kasım 2011'de yayımlanan dizinin 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karaktere yer verildi.
Sahnede hücrede tutulan Kaşifoğlu'nun Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa'ya teslim edildiği, Yaşar Ağa tarafından darp edildiği ve yanındaki İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrail'in benim Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!" sözleriyle tehdit ettiği görüldü.
Bölümün yayımlanmasından 2 gün sonra Kozinoğlu hayatını kaybetti.
ŞIRINGAYLA ÖLÜM SAHNESİ
Dizide Kazım Kaşifoğlu karakteri kalp krizi geçirdikten sonra iğne ile öldürülüyor. 8 Aralık 2011'de yayımlanan 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, duş aldığı ve ardından "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görüldü.
Dosyada ayrıca 17 Mayıs 2012 tarihli 159. bölümde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşı de yer aldı.
KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADE VERDİ
Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın tanık olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere dün Silivri Adliyesi'ne gitti.
'TAMAMEN DİZİ KURGUSUDUR'
Raci Şaşmaz ifadesinde, "Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır.
Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi.
"HAYAL ÜRÜNÜ KARAKTERLERİN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞUR"
Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması, tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir. Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" dedi.
"HATIRLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Başkan Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil." dedi.
Çekimler sırasında kullanılan mezar taşları ve araç plakalarının (34 PLT 34 hariç) senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini ifade eden Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların kullanıldığını ve plakaları değiştirme adetinin yaygın olmadığını belirtti.
15 TEMMUZ'DAN 4 AY ÖNCE 'DARBE' İLE İLİŞKİLİ SİTE DOMAİNLERİ...
PANA Film'in 15 Temmuz'dan önce "Kurtlar Vadisi Darbe" dizisi üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda ve sosyal medyada "Kurtlar Vadisi ekibi darbeyi önceden biliyor muydu?" sorgulamasına yol açtı.
2014: Kurtlar Vadisi Pusu'da teröstbaşı Fetullah Gülen'e "Muhterem Bey" karakteri ile yer verildi.
2016: 15 Temmuz'dan 4 ay önce "kurtlarvadisidarbe.com" ve "kurtlarvadisidarbe.net" sitelerinin domainlerini alan Pana Film, darbe girişiminden 2 ay önce de patent başvurusunda bulundu.
PUSU FİNALİNDEKİ KÖPRÜ SAHNESİ
Gölge isimli karakter, Boğaz Köprüsü'nden İstanbul'u izleyip "3 köprüyü birden havaya uçuracağım, Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayırma zamanı geldi" ifadelerini kullanıyor. Bu sahneden günler sonra, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü teröristler Boğaz Köprüsü'nü tanklarla kapattı. Köprü, darbenin merkez noktalarından biri oldu.
FETÖ'nün dizileri subliminal mesajlar vermek için araç olarak kullandığı biliniyor. FETÖ'nün Samanyolu TV'sindeki Şefkat Tepe, Tek Türkiye ve Sungurlar dizilerindeki algı operasyonları ve manipülasyonlar hala zihinlerdeki yerini koruyor.
KURTLAR VADİSİ PUSU'NUN HESABINDAN SKANDAL PAYLAŞIM
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açıldığı günlerde, Kurtlar Vadisi Pusu'ya ait sosyal medya hesabından Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne paylaşıldı. Paylaşımda, "İhanetin bedeli ağır oldu. Kaşifoğlu'na tarihi infaz" ifadeleri kullandı. Skandal paylaşımın kısa süre sonra kaldırıldığı görüldü.