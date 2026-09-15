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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade veren 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi. İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın tanık olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere dün Silivri Adliyesi'ne gitti.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

'TAMAMEN DİZİ KURGUSUDUR'

Raci Şaşmaz ifadesinde, "Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

"HAYAL ÜRÜNÜ KARAKTERLERİN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞUR"

Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması, tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir. Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" dedi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

"HATIRLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil." dedi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

Çekimler sırasında kullanılan mezar taşları ve araç plakalarının (34 PLT 34 hariç) senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini ifade eden Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların kullanıldığını ve plakaları değiştirme adetinin yaygın olmadığını belirtti.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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