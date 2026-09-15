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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı!
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı!
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade veren 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi. İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesinin detayları...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:54