Adnan Menderes ve arkadaşları kabirleri başında anıldı: ’Sevgiyi darağacına çekemezsiniz’

Eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 64'üncü yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden siyasetçilerin aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı. Törende Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinde milletin iradesinin silahların gölgesinde gasp edildiğini, milletin seçtiği başbakan ve bakanların esir alındığını, hukukun ise darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürüldüğünü söyledi. Çiftçi, "Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ve Gedik'i ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemezsiniz, bu milletin hafızasını idam edemezsiniz" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN "27 MAYIS" PAYLAŞIMI

'Milletin iradesine vurulmuş bir darbe'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı 65'inci idam yıldönümünde andı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin." Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun portrelerine yer vererek "Saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düştü. ANKARA

GEDİK'İN NAAŞI ANIT MEZARA TAŞINACAK

Bakan Çiftçi, 27 Mayıs darbesinin ilk günlerinde hayatını kaybeden İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'le ilgili, "Darbeciler onun ölümünü sözde 'intihar' olarak duyurdular; ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor; İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yâd ediyoruz. Merhum Gedik'in naaşı, Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilecek" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör