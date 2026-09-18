Bakan Çiftçi açıkladı: “Son çeteyi de çökertene kadar mücadele bitmeyecek”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1960 darbesi sürecinde hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in naaşının İstanbul'daki Anıtmezar'a nakledilmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını belirten Çiftçi, suç örgütlerine yönelik operasyonların da hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

562 SUÇ ÖRGÜTÜNE 1592 OPERASYON

Çiftçi, bu yılın 8 ayında 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlendiğini, 8,5 aylık güncel rakamlara göre ise 562 suç örgütüne 1592 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 6 bin 916 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirten Çiftçi, "Son çeteyi de çökertene kadar bu mücadele bitmeyecek" dedi. Çökertilen örgütlerden 18'inin uluslararası çapta faaliyet gösterdiğini aktaran Çiftçi, suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasının ardından da takibin sürdüğünü bildirdi.

2025'in ilk 8 ayında 48 ülkeden Türkiye'ye gelen 372 kişinin yakalandığını, bunların 108'inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu belirten Çiftçi, 2026'nın aynı döneminde ise 53 ülkede suç işleyip Türkiye'ye gelen 409 kişinin yakalandığını, bunların 90'ının organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu söyledi. Çiftçi, geçen yıl 37 ülkeden 214 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, 70'inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu belirterek, 2026'nın ilk 8 ayında 44 ülkeden 657 kişinin iadesinin gerçekleştirildiğini, bunların 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu açıkladı. Son 15 günde gelenlerle birlikte iade edilen kişi sayısının 684'e ulaştığını kaydetti.

GÜNDE 599 ARANAN ŞAHIS YAKALANIYOR

Firarilere yönelik operasyonların da sürdüğünü belirten Çiftçi, 2025'in ilk 8 ayında 137 bin 664 aranan kişinin yakalandığını, bu yılın aynı döneminde ise 147 bin 214 kişinin yakalandığını açıkladı. Çiftçi, "Şu anda biz günde ortalama 599 aranan şahsı yakalayarak, hapis cezalarını çeksinler diye cezaevine gönderiyoruz" dedi.

CEZAEVLERİNDE 112 BİN UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ

Türkiye'de kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında toplam 434 bin 26 kişinin bulunduğunu açıklayan Çiftçi, bunların 112 bininin uyuşturucu suçlarından hüküm giyenlerden oluştuğunu söyledi. 2026'nın ilk 8 ayında uyuşturucuya yönelik 37 bin 506 operasyon gerçekleştirildiğini ve 31 bin 754 kişinin tutuklandığını belirten Çiftçi, operasyonlarda 35 ton uyuşturucu madde, 87 milyon adet uyuşturucu hap ile 19 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini bildirdi.

SAHİPSİZ HAYVANLARDA HEDEF EKİM SONU

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda Türkiye genelinde yüzde 99,22 seviyesine ulaşıldığını belirten Çiftçi, 78 ilde sürecin tamamlandığını söyledi. Çalışmaların İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da sürdüğünü aktaran Çiftçi, Antalya'da da ay sonuna doğru sürecin tamamlanacağını belirterek, "15 Ekim'e kadar İstanbul bitirilmiş olacak, ekim ayının sonuna kadar da Diyarbakır'ı bitirmiş olacağız. İnşallah ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" hedefinin devlet politikası kararlılığıyla yürütüldüğünü ifade eden Çiftçi, sürecin hukuki ve kurumsal boyutunun da sürdüğünü belirtti. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Çiftçi, görüşmede "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" vizyonunun ele alındığını söyledi. Örgütün belirlenen takvime ve yasal çerçeveye uymasının süreci hızlandıracağını belirten Çiftçi, "Ne kadar hızlı olursa memleketimiz açısından o kadar önemli" ifadelerini kullandı.

TDT'YE "TÜRKP OL" ÖNERİSİ

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli öneriler sunduklarını belirten Çiftçi, teşkilat bünyesinde "Suçla Mücadele Konseyi" kurulmasını teklif ettiğini açıkladı. Konseyin icra organı olarak Interpol ve Europol benzeri "Türkpol" mekanizmasının hayata geçirilmesini önerdiklerini belirten Çiftçi, bu mekanizmayla suç işleyip üye ülkelere kaçan kişilerin tespiti, yakalanması ve iadesi süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

OKULLARDA GÜVENLİK ALARMI

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirten Çiftçi, birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda sabit görev yapan polislerin bulunduğunu, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin görev yaptığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sağladığı 31 bin kadroyla okullarda 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirten Çiftçi, bu görevlilerin giriş çıkışları denetlediğini ve ilgisiz kişilerin okul bahçesine girmesini engellediğini söyledi. Okulların açıldığı gün gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 3 bin 500 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Çiftçi, 7 bakanlığın katılımıyla çocuklara yönelik yeni bir protokol hazırlanacağını belirtti.

SANAL DEVRİYELERDE YÜZDE 46 ARTIŞ

Sanal devriyelerin artırıldığını belirten Çiftçi, 2025'in ilk 8 ayında suç unsuru taşıdığı tespit edilen 121 bin 405 şahıs ve hesap bulunduğunu, bu yıl ise sayının yüzde 46 artışla yaklaşık 177 bine yükseldiğini açıkladı. Suçta kullanılan, suçu öven veya propagandasını yapan hesap ve internet sitelerine yönelik erişim engeli ve kapatma işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE 121 MİLYONLUK BİLANÇO

Bu yılın 8 ayında yaklaşık 121 milyon trafik denetimi gerçekleştirildiğini açıklayan Çiftçi, bunun 10 milyonunun motosiklet denetimlerinden oluştuğunu bildirdi. 27 Şubat'tan itibaren yürütülen denetimlerde ölümlü trafik kazalarında belirgin düşüş görüldüğünü belirten Çiftçi, makas atma ihlallerinde yüzde 93 oranında azalma tespit edildiğini söyledi.

DOLANDIRICILARIN PARASI 18 DAKİKADA BLOKE EDİLECEK

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan "Dolunay Projesi"ne ilişkin de bilgi veren Çiftçi, sistem hayata geçtiğinde dolandırıcılık ihbarının ardından yapay zeka destekli veri analizinin devreye gireceğini belirtti. Çiftçi, "Telefonun açılmasından ve suçun işlenmesinden itibaren 18 dakika içerisinde gerekli analizler yapılarak dolandırıcıların el koyduğu ve hesaplara aktardığı para bloke edilecek" dedi. Tefecilere yönelik bu yıl 1040 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele kapsamında suç gelirlerine yönelik el konulan para, araç, şirket ve mali değerlerin toplamının 145 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

BORSA OPERASYONLARI SÜRECEK

Borsada manipülasyon yapıldığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Çiftçi, operasyonların sürdüğünü belirterek, "Operasyonlar devam edecek. Bugün de vardı, yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Biz 'Devlet unutmaz, uyutmaz.' diyoruz. Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA POLİS LOJMANI 5 BİNE ÇIKARILACAK

Emniyet teşkilatının barınma sorununa ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Çiftçi, araç alımlarının sınırlandırıldığını ve kaynakların lojman ihtiyacına kaydırıldığını söyledi. İstanbul'da 55 bin polise karşılık yalnızca 3 bin 350 lojman bulunduğunu belirten Çiftçi, "Lojmandan yararlanan polis oranımız yüzde 3 gibi oldukça düşük bir seviyede. Alımlara başladık ve kısa süre içerisinde İstanbul'daki lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

POLSAN'DAN 2 BİN KONUT

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) aracılığıyla polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak yeni bir konut modelinin hayata geçirildiğini belirten Çiftçi, Ankara ve İstanbul'un pilot bölge olarak seçildiğini açıkladı. POLSAN'ın Ankara'da TOKİ'den 86 dönümlük arazi satın aldığını belirten Çiftçi, ocak ayında temelin atılacağını ve 2 bin konut inşa edileceğini söyledi.

Konutların maliyetine ve uzun vadeli taksitlerle polislerin kullanımına sunulacağını belirten Çiftçi, başvurularda evi olmayan, eşi çalışmayan, çocuğu okula giden ve konuta daha fazla ihtiyaç duyan personele öncelik verileceğini bildirdi.

56 İLDE 12-36 MESAİSİ

Polislerin çalışma koşullarına yönelik 12-36 sisteminin de yaygınlaştırıldığını belirten Çiftçi, uygulamanın 56 ilde başladığını açıkladı. 15 ilde daha 12-36 sistemine geçişte son aşamaya gelindiğini belirten Çiftçi, kalan illerde de planlamaların sürdüğünü söyledi. Görevin niteliği nedeniyle sistemin her birimde uygulanamayacağını belirten Çiftçi, 24 saat esasına göre kesintisiz çalışan personelin hak kayıplarını giderecek mali düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör