Bakan Çiftçi: Vatandaşın ihtiyacını doğru zamanda görmekle mükellefiz

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Bakan Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

81 ilin valileri, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürlerinin video konferans sistemi üzerinden katılım sağladığı toplantıda, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde vakıf performans karneleri üzerine yürüttükleri çalışmaların sonucunda ildeki 7-8 vakfın Türkiye genelinde ilk 10 sıraya yerleştiğini belirterek, valilerden vakıf karnelerini hassasiyetle takip etmelerini istedi.

Bakan Çiftçi, vakıf konusunun takip ettiği en önemli 10 başlık arasında olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde üzerinde duracağız. Aile Bakanlığımızla verileri paylaşacağız ve vakıflardan da dereceye girenlerle, ilk 10'da yer alanlarla mutlaka bir ödüllendirme mekanizmasını da devreye sokacağız. Bu konuda ben bütün valilerimizden vakıflar üzerinde daha titiz durmalarını, hassasiyetle durmalarını, karnelerini birebir takip etmelerini istirham ediyorum. Bunun sahada da çok faydasını gördük." açıklamasını yaptı.

Sahada yapılan hane ziyaretlerinin önemine işaret eden Bakan Çiftçi, "Biz devlet olarak vatandaşımızın eksikliklerini, ihtiyacını zamanında tespit edip, doğru zamanda ve yerinde ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hane ziyaretlerinin kesintisiz süreceğinin altını çizen Çiftçi, "Hane ziyaretlerinin neticesinde elde ettiğimiz verileri sisteme işleyeceğiz. Durumu zayıf olan, çok zayıf olan vatandaşlarımıza 3 ay içerisinde yardım edeceğiz." bilgisini verdi.

"VATANDAŞI AYAĞIMIZA BEKLEMEK YERİNE ONLARI BİREBİR TESPİT EDELİM"

Bakan Çiftçi, devletin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşma sorumluluğuna dikkati çekerek, sosyal yardımlarda "yerinde hizmet" anlayışının temel alınmasını istedi.

Vakıf yöneticilerine seslenen Çiftçi, "Biz artık bundan sonra vatandaşı ayağımıza beklemek yerine onları birebir tespit edelim. Hangi tür konularda ihtiyaçları varsa onları giderelim." ifadesini kullandı.

Vefa Programı'na yönelik açıklamalarda bulunan Çiftçi, hiçbir yaşlının, kimsesiz ve ihtiyaç sahibinin gözden kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yalnız yaşayan vatandaşların düzenli olarak ziyaret edilmesi talimatını hatırlatan Çiftçi, "Herhangi bir yardım bazlı olmaksızın gitsinler, onların konuşma ihtiyacını, dertleşme ihtiyacını ortadan kaldıralım diye yarım saat, bir saat onlarla sohbet edilecek, konuşulacak diye böyle bir uygulama da başlatmıştık. Onların da gönüllerini hoş edelim." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi, geçmişte kapatılan Köy Hizmetleri teşkilatının bütçesinin yüzde 70'inin cari giderlere gittiğini anımsatarak, bazı vakıflarda cari giderler ve maaş ödemelerinin yüzde 80'e ulaştığını, sosyal yardım oranının ise yüzde 20'ye düştüğünü tespit ettiklerini dile getirdi.

Vakıfların vatandaşın ihtiyacını görmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vakıflar aslında vatandaşımıza direkt sosyal yardım yapmak üzere oluşturulmuştur. Bunun için varlar, daha fazla sayıda personele maaş ödemek için değil. Ben istiyorum ki vakıflarımız bu duruma düşmesin. Onlar vatandaşın ihtiyacını görsünler. Yani insanı başkalarının insafına terk etmeyelim. Yardıma ihtiyaç duyanları, yaşlılarımızı, kimsesizleri, engellileri... Bu manada yapabileceğiniz çalışmaların kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör