Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüş sırasında vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında 3600 ek gösterge konusundaki talebini ve sitemini dile getirmeye çalışan yaşlı bir vatandaş ile Özel arasında ilginç anlar yaşandı.

Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşa beddua: Allah seni kahretsin

"3600 ek gösterge konusunda neden hiç sesiniz çıkmıyor" diyerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, Özel'den "Allah seni kahretsin" yanıtını aldı.

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