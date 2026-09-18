Uçum: Erdoğan’ın adaylığı siyaseten gerçekleşmiştir

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimin 16 Nisan 2028'de yapılacağı öngörüsünü paylaştı. Başkan Erdoğan'ın adaylığı ve seçim tarihine ilişkin sorular üzerine Uçum, "Bahçeli açıkladı, 'Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan' diyor. İttifakı destekleyen partiler de sıcak bakıyor. Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın son kez adaylığı gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukukileştirilmesi için 17 Mayıs 2028'de yapılacak önümüzdeki genel seçimlerin erkene alınması gerekiyor. Bunun için de Meclis'in 9 Şubat ile 15 Şubat arası bir tarihte 360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerekiyor.

Dolayısıyla 16 Nisan seçimin yapılacağı tarih olarak ortaya çıkıyor. 16 Nisan rastgele belirlenmiş bir tarih değil. Sembolik anlamı var. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumunun tarihi 16 Nisan 2017'dir" ifadelerini kullandı. Yeni anayasanın seçime kadar hazırlanıp Meclis'e gelmeyeceğini dile getiren Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'deki seçim sürecinde vaat olarak yeni anayasayı sunabileceğini belirtti. Uçum, "29. Dönem'de Türkiye yeni anayasasına kavuşur" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör