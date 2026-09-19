Havacılıkta şampiyonlar ligine çıktık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuştu: Bugün hizmete alacağımız 4'üncü ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'mıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş-kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar, havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1.5 milyar kişi, 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajlarla birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bizim, on yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.

Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını hizmetlerle vermeye çalıştık. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle, vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum: Sadece İstanbul'da 604.4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2.12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri hâline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. 2002'de iç ve dış hatlarda 34.5 milyon olan yolcu sayımız, 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci olduk. 2026'nın ilk sekiz ayında ise ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167.5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.

Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur: Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. 890 milyon euro yatırım değerine sahip, 1820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki dördüncü ana pistle buradaki toplam pist sayımızı altıya yükseltiyoruz. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz.



KALYONCU: ÜLKEMİZİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyon ve liderliği sayesinde ülkemize çok önemli eserler, hizmetler ve yatırımlar kazandırıldı. Kalkınma yolculuğuna katkı sağlayan bu yatırımların parçası olabilmek, büyük gurur. İstanbul Havalimanı ülkemizin dünyaya açılan kapısı haline geldi. İstanbul Havalimanı "havalimanı şehri" vizyonuyla gelişti. Tüm dünyanın buluşma noktası haline gelecek. Havalimanı yakınlarında Florentia Village bu vizyonun önemli parçası. Florentia Village, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk "designer outlet"i. Proje Kalyon İnşaat ile İtalyan Fingen Grubu ortaklığında 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Proje sayesinde Türkiye'ye 180 milyon euro yabancı yatırım girişi sağlandı. Tesis yerli markaların dünyaya açılacağı önemli bir kapı olacak.



TAKOZ SİYASETİNİN DEVRİ KAPANDI

Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla aldı. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.





4 ANA PİST, 2 YEDEK PİST

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistin devreye girmesiyle, halihazırda kuzey-güney doğrultusunda 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet veren İstanbul Havalimanı'ndaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi. Açılışı gerçekleştirilen yeni pist, aynı zamanda havalimanının doğu-batı ekseninde inşa edilen ilk beton pisti oldu. 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edilen pist, hangar alanlarına yakın konumu sayesinde operasyonların daha hızlı ve bağımsız şekilde yürütülmesine imkân sağlayacak.





116 ŞİRKET, 340 FARKLI NOKTA

Nisan 2025'te Avrupa'da ilk kez 'Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu'nu başlatan İstanbul Havalimanı, 4. ana pistin hizmete girmesiyle gelecekte uygulanması planlanan 'dörtlü pist işletmeciliği' hedefi açısından da önemli bir altyapıya kavuştu. 2025 yılını 84.5 milyon yolcuyla tamamlayan İstanbul Havalimanı'nda 2026 yılı sonunda 90 milyon yolcu seviyesinin aşılması hedefleniyor. Tek bir günde 282 bin 835 yolcu ve 1707 uçak trafiğine ulaşarak rekor kıran İstanbul Havalimanı, 116 farklı havayolu şirketi aracılığıyla dünya genelinde 340'tan fazla noktaya doğrudan bağlantı sağlıyor.



'UÇAK İNMEZ' DEDİLER REKORDAN REKORA KOŞUYOR



BİZ İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken, eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Çıktılar, 'Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor' dediler. 'İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var?' dediler. 'Burası rüzgârlı, uçaklar buraya inemez' dediler. 'Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz' dediler. 'Kuş uçmaz, kervan geçmez bu yerde havalimanının ne işi var?' dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Bugüne kadar sayısız kez 'Yılın En İyi Havalimanı' ve 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı' ödüllerine layık görüldü. 16 Ağustos'ta 291 bin yolcuyla Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta ise 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. 'Buradan uçaklar kalkamaz' diyorlardı ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş-kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var.





ANKARALI İŞADAMLARI BAŞKAN'A PROJELERİNİ SUNDU

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki işadamları Başkan Erdoğan' a projelerini ve Ankara'ya ilişkin raporlarını sundu. Baran, Başkentimizin ticaret, ihracat ve turizm alanındaki gelişimine dikkati çektiğimiz kabulde, şehrimizde bir serbest bölge kurulması ile Outlet Köyü Projesi'ni de dile getirdik" dedi. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör