Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor

Yeni eğitim öğretim döneminde kıyafet düzenlemesine de değinen Bakan Tekin, "Türkiye'deki resmi öğretmen arkadaşlarımızın hukuki statüsü "devlet memuru" dolayısıyla o kanunun uygulanması amacıyla, kamu personeli için hazırlanmış kılık kıyafet yönetmeliği var. Bütün arkadaşlarımız o yönetmeliğe uymak durumunda. Fakat şimdi güvenlik meselesi de dahil birçok konuda, okula yabancı birinin girip girmediğinin, okuldaki öğretmenler ile diğerlerini ayrıştırmak açısından bazı tedbirler almak gerekti. Veli okula giriyor, kim olduğunu bilmiyoruz, onu engelledik. Şimdi okula gelen kişi, öğrenci ya da başkası kıyafetine bakıyor öğretmen mi öğrenci mi ayırt edemiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın giydikleri kıyafetlerdeki marka reklamlarından, tişörtlerle verilen mesajlara kadar tartışmalı şeylerle karşılaştım. Mesela LGBTİ tezlerini açıklayan veya çağrıştıran şeyler. Bunlar çok doğru değil, tartışmaları beraberinden getiriyor. CİMER üzerinden çok şikayet ulaştı. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatacaktık ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlükleri tercih edecektik. Bunu tercih ettik" dedi.

"ADRESE DAYALI OKUL KAYDINDA ÖNLEM ALDIK"

Bakan Tekin, şöyle devam etti: 65 bine yakın resmi devlet okulunun hepsi bizim açımızdan eşit. Öğretmenlerimizin hepsi değerli... Şöyle bir tablo vardı; Veliler öğretmen seçme durumundaydılar. Bu bize şunu getiriyor, veli okula gidiyor "Çocuğumu şu öğretmene yazdırmak istiyorum, okul müdürüne para verdim" deniyordu. Çok tercih edilen öğretmenler yanında diğerleri zor durumda kalıyordu. Bunu çözdük. Okula kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf ve şube seçimlerini belirlediğimiz parametreler göre şubeleri eşit şekilde dağıttık. Bu uygulama hayata geçtikten sonra ikinci kısım şurada problem vardı. Biz bütün bu okulların tamamını sokak sokak cadde cadde elektronik sistemimize işlemiş durumdayız. Hangi apartmandaki çocuk hangi okula kayıt yaptıracak vesaire bunların hepsini takip ediyoruz. Dolayısıyla biz herhangi bir sokaktaki öğrenciyi bir okulla ilişkilendirdiysek eğer bu okula otomatik kayıtlı hale geliyorlar. Veli, çocuğunun bu okula değil başka bir okula gitmesini istediği zaman bu artık bizim kontrolümüzden çıkıyor. Gidiyor kayıt bölgesi dışında başka bir okula. Dolayısıyla bu okulun kapasitesi birdenbire şişiyor, bu okulda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması üzerine çıkıyor, diğer okul öğrenci sayısı azaldığı için buradaki öğretmenlerin hepsi norm fazlası haline geliyor. Hep başka bir mağduriyet doğuruyor. Bu yıl, okullarımızı kayıt yaptırdıktan sonra planlamamızı velilerin manipüle ettiği alanlar neler onları kapatalım ki bu planlamamız doğru olsun ve bu yıl muvafakatlı öğrenci diye tanımlanan yani birisinin evini adres gösterip oraya kayıt yaptırıyorlardı. Bunu engelledik. Bu yıl kayıt ücreti tartışmaları minimize oldu.