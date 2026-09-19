Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Okullarda cep telefonu kullanımından kıyafet düzenlemesine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınacak tedbirlere de değindi. Tekin “Çocuklarımız oyunlar üzerinden insani değerlerini kaybetmeye başlıyor. Bunları üreten firmaların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerekiyor” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Okullarda cep telefonu kullanımından kıyafet düzenlemesine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınacak tedbirlere de değindi.
"TELEFONLAR DERSLİKLERE ALINMAYACAK"
Öğrencilerin okullardaki cep telefonu kullanımına değinen Bakan Tekin, "8 Eylül'deki toplantıda ülkelerin PISA'daki başarısını artırmak için bazı tavsiyeler oldu. Ebeveynlerin eğitim sürecine katılması önemli. Bu yıl ailelerin katılımını artırmak için etkinlik yapacağız dedik. Bazı çalışmalarımız oldu. Sonra her yıl tekrarladık. Bu yıl çocuğu okula ilk defa başlayan velilere uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitimini zorunlu kıldık. PISA bunu 8 Eylül'de söyledi biz bunu 3 yıldır yapıyoruz. İkinci söylenen şey ise cep telefonu kullanımının yasaklanması. Bunun PISA başarısını pozitif etkileyeceğini söylediler. Bizim ilk yaptığımız şey çocukların telefonlarını dersliklere sokmasını engelleyecek tedbirler almak. Dünyada ilk yapan ülkelerden biriyiz. Öğrenciler de artık kanıksadı, bir şikayetleri yok" dedi.
"DEPREM RİSKİ OLAN OKULUMUZ KALMADI"
Bakan Tekin açıklamalarına şöyle devam etti: 2002 öncesi Türkiye'de 357 bin sınıfımız vardı, şu an 750 binin üzerinde dersliğimiz var. Bu 357 binin yaklaşık yarısı deprem ya da benzeri sebeple yıkılıp yeniden yapıldığını varsayarsak 2002 öncesinden kalan 180-200 bin civarında dersliğimiz var. Dolayısıyla bunların tamamı deprem yönetmeliğine uygun olarak gözden geçirildi. Risk olan okullar yık-yap kapsamına alındı. Yıkılmasına gerek duyulmayan okullar güçlendirme ile çözüldü. Çözülmeyen okullar eğitim-öğretim açısından kapatıldı. Biz gerekli tedbirleri aldık. Ülkedeki okulların tamamı tarandı diyebiliriz. 2002'den bu yana da yaklaşık 500 bin derslik eğitim-öğretime katmış durumdayız.