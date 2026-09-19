Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Okullarda cep telefonu kullanımından kıyafet düzenlemesine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınacak tedbirlere de değindi. Tekin “Çocuklarımız oyunlar üzerinden insani değerlerini kaybetmeye başlıyor. Bunları üreten firmaların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerekiyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor
SABAH İNTERNET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Okullarda cep telefonu kullanımından kıyafet düzenlemesine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınacak tedbirlere de değindi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor

"TELEFONLAR DERSLİKLERE ALINMAYACAK"

Öğrencilerin okullardaki cep telefonu kullanımına değinen Bakan Tekin, "8 Eylül'deki toplantıda ülkelerin PISA'daki başarısını artırmak için bazı tavsiyeler oldu. Ebeveynlerin eğitim sürecine katılması önemli. Bu yıl ailelerin katılımını artırmak için etkinlik yapacağız dedik. Bazı çalışmalarımız oldu. Sonra her yıl tekrarladık. Bu yıl çocuğu okula ilk defa başlayan velilere uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitimini zorunlu kıldık. PISA bunu 8 Eylül'de söyledi biz bunu 3 yıldır yapıyoruz. İkinci söylenen şey ise cep telefonu kullanımının yasaklanması. Bunun PISA başarısını pozitif etkileyeceğini söylediler. Bizim ilk yaptığımız şey çocukların telefonlarını dersliklere sokmasını engelleyecek tedbirler almak. Dünyada ilk yapan ülkelerden biriyiz. Öğrenciler de artık kanıksadı, bir şikayetleri yok" dedi.

"DEPREM RİSKİ OLAN OKULUMUZ KALMADI"

Bakan Tekin açıklamalarına şöyle devam etti: 2002 öncesi Türkiye'de 357 bin sınıfımız vardı, şu an 750 binin üzerinde dersliğimiz var. Bu 357 binin yaklaşık yarısı deprem ya da benzeri sebeple yıkılıp yeniden yapıldığını varsayarsak 2002 öncesinden kalan 180-200 bin civarında dersliğimiz var. Dolayısıyla bunların tamamı deprem yönetmeliğine uygun olarak gözden geçirildi. Risk olan okullar yık-yap kapsamına alındı. Yıkılmasına gerek duyulmayan okullar güçlendirme ile çözüldü. Çözülmeyen okullar eğitim-öğretim açısından kapatıldı. Biz gerekli tedbirleri aldık. Ülkedeki okulların tamamı tarandı diyebiliriz. 2002'den bu yana da yaklaşık 500 bin derslik eğitim-öğretime katmış durumdayız.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor

BAKAN TEKİN'DEN KIYAFET DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI: ÖĞRETMENLERE KIYAFET DÜZENLEMESİ GELİYOR

Yeni eğitim öğretim döneminde kıyafet düzenlemesine de değinen Bakan Tekin, "Türkiye'deki resmi öğretmen arkadaşlarımızın hukuki statüsü "devlet memuru" dolayısıyla o kanunun uygulanması amacıyla, kamu personeli için hazırlanmış kılık kıyafet yönetmeliği var. Bütün arkadaşlarımız o yönetmeliğe uymak durumunda. Fakat şimdi güvenlik meselesi de dahil birçok konuda, okula yabancı birinin girip girmediğinin, okuldaki öğretmenler ile diğerlerini ayrıştırmak açısından bazı tedbirler almak gerekti. Veli okula giriyor, kim olduğunu bilmiyoruz, onu engelledik. Şimdi okula gelen kişi, öğrenci ya da başkası kıyafetine bakıyor öğretmen mi öğrenci mi ayırt edemiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın giydikleri kıyafetlerdeki marka reklamlarından, tişörtlerle verilen mesajlara kadar tartışmalı şeylerle karşılaştım. Mesela LGBTİ tezlerini açıklayan veya çağrıştıran şeyler. Bunlar çok doğru değil, tartışmaları beraberinden getiriyor. CİMER üzerinden çok şikayet ulaştı. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatacaktık ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlükleri tercih edecektik. Bunu tercih ettik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor

"ADRESE DAYALI OKUL KAYDINDA ÖNLEM ALDIK"

Bakan Tekin, şöyle devam etti: 65 bine yakın resmi devlet okulunun hepsi bizim açımızdan eşit. Öğretmenlerimizin hepsi değerli... Şöyle bir tablo vardı; Veliler öğretmen seçme durumundaydılar. Bu bize şunu getiriyor, veli okula gidiyor "Çocuğumu şu öğretmene yazdırmak istiyorum, okul müdürüne para verdim" deniyordu. Çok tercih edilen öğretmenler yanında diğerleri zor durumda kalıyordu. Bunu çözdük. Okula kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf ve şube seçimlerini belirlediğimiz parametreler göre şubeleri eşit şekilde dağıttık. Bu uygulama hayata geçtikten sonra ikinci kısım şurada problem vardı. Biz bütün bu okulların tamamını sokak sokak cadde cadde elektronik sistemimize işlemiş durumdayız. Hangi apartmandaki çocuk hangi okula kayıt yaptıracak vesaire bunların hepsini takip ediyoruz. Dolayısıyla biz herhangi bir sokaktaki öğrenciyi bir okulla ilişkilendirdiysek eğer bu okula otomatik kayıtlı hale geliyorlar. Veli, çocuğunun bu okula değil başka bir okula gitmesini istediği zaman bu artık bizim kontrolümüzden çıkıyor. Gidiyor kayıt bölgesi dışında başka bir okula. Dolayısıyla bu okulun kapasitesi birdenbire şişiyor, bu okulda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması üzerine çıkıyor, diğer okul öğrenci sayısı azaldığı için buradaki öğretmenlerin hepsi norm fazlası haline geliyor. Hep başka bir mağduriyet doğuruyor. Bu yıl, okullarımızı kayıt yaptırdıktan sonra planlamamızı velilerin manipüle ettiği alanlar neler onları kapatalım ki bu planlamamız doğru olsun ve bu yıl muvafakatlı öğrenci diye tanımlanan yani birisinin evini adres gösterip oraya kayıt yaptırıyorlardı. Bunu engelledik. Bu yıl kayıt ücreti tartışmaları minimize oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor

ARA TATİL UYGULAMASI KALKIYOR MU?

Ara tatil uygulaması hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söyledi: Ara tatil ile ilgili bizim rahatsızlığımız şuydu; yasal mevzuata göre öğrenciler 180 iş günü okula gitmek zorunda, öğrenmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Yıl içerisinde bizim 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan-Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda tatil var. Bunların hepsini birleştirince 180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz. 2 yıldır bayramlar tam ara tatil zaman aralığına denk düştüğü için şu an o şeyi Ramazan Bayramı ile kapatıyoruz. Yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince bu ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımız oyunlar ile insani değerlerini kaybediyor

"OYUNLAR İNSANİ DEĞERLERİ YOK EDİYOR"

Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Bakan Tekin "Çocuklar artık küçük yaşlardan itibaren oyunlarda öldürmenin çok normal bir şey olduğunu görmeye başladılar. Öldürüyor, tekrar canlanıyor. Çocuklarımız oyunlar üzerinden insani değerlerini kaybetmeye başlıyor. Bunları üreten firmaların insani değerler konusunda mutlaka uyarılması, belki cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerekiyor" dedi.

#YUSUF TEKİN #TÜRKİYE

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