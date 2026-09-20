Eurofighter Typhoon için kritik adım: MSB paylaştı! 'Ortak işbirliği' mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimizin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor." mesajını paylaşarak Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssündeki uçak bakım tesislerinin incelendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimizin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor." dedi.
MSB, "Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman personelimizin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssündeki uçak bakım tesisleri incelendi." ifadelerini kullandı.
MSB paylaşımda, "Gerçekleştirilen bu stratejik ziyaret; bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım oldu." vurgusunu yaptı.
Hava Kuvvetlerimizin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2026
Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman… pic.twitter.com/0snVUMoA5a