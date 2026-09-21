Bakan Çiftçi, AYM Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve işbirliği, milletimize hizmet yolunda ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."