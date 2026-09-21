Bakan Çiftçi, AYM Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, "Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve işbirliği, sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve işbirliği, milletimize hizmet yolunda ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."