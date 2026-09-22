Başkan Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi zirvede!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin 'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu.

Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı.