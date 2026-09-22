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  • Başkan Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi zirvede!

Başkan Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi zirvede!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katil İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı ve gerçekleri çarpıcı fotoğraflarla BM kürsüsünden anlatmıştı. Bugün BM Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi yine İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, ve soykırıma karşı atılacak adımlar oluşturdu. Dünyanın takip ettiği tarihi konuşma, sosyal medyada ise "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketiyle gündeme oturdu.

Başkan Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: Adaletin Sesi Erdoğan etiketi zirvede!
SABAH İNTERNET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu.

Başkan Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: Adaletin Sesi Erdoğan etiketi zirvede!

Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: Adaletin Sesi Erdoğan etiketi zirvede!

Bugün de yaptığı tarihi konuşmayla dünyaya damgasını vuran Başkan Erdoğan, sosyal medyada zirveye yerleşti.

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Başkan Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: Adaletin Sesi Erdoğan etiketi zirvede!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının takip edildiği anlarda sosyal medyada, "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketiyle zirvede yer aldı.

Başkan Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: Adaletin Sesi Erdoğan etiketi zirvede!

"Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketleri, milyarlarca görüntülenmeye ulaşarak hem Türkiye'de hem de dünya gündeminde ilk sıralara yükseldi.

Başkan Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: Adaletin Sesi Erdoğan etiketi zirvede!

BM KÜRSÜSÜNDEN DÜNYAYA SESLENDİ

Başkan Erdoğan, tarihi konuşmasında, "BM 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Uluslararası hukukun güçlüye farklı zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek zorundayız. Yapanın yanına kar kaldığı sistem çürümeye mahkumdur" dedi.

#BM GENEL KURULU #TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #FİLİSTİN #GAZZE

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