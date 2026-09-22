Başkan Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu: "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketi zirvede!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katil İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı ve gerçekleri çarpıcı fotoğraflarla BM kürsüsünden anlatmıştı. Bugün BM Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi yine İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, ve soykırıma karşı atılacak adımlar oluşturdu. Dünyanın takip ettiği tarihi konuşma, sosyal medyada ise "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketiyle gündeme oturdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu.
Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı.
Bugün de yaptığı tarihi konuşmayla dünyaya damgasını vuran Başkan Erdoğan, sosyal medyada zirveye yerleşti.