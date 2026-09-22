Filistin'in BM temsilciliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı
Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendiği ve İsrail'in Filistin'de devam ettirdiği soykırıma yönelik açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var" ifadeleriyle karşı çıktığı BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından alıntılanarak paylaşıldı.
"FİLİSTİN'İN MÜCADELESİNİ TÜM DÜNYAYA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Paylaşımda, "Öncelikle, bir konuya ilişkin üzüntümü ifade etmek isterim. Filistin Devleti burada üye devletlerin ezici çoğunluğu tarafından resmen tanınmaktadır, ancak Filistin Devleti'nin saygın başkanı Sayın Mahmud Abbas, iki yıldır üst üste bu oturumlara katılamamaktadır. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu adaletsizlik, insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır. Sayın Abbas'ın burada bizzat bizimle birlikte olamamasına rağmen, geçen yıl yaptığımız gibi, özgür ve egemen bir Filistin Devleti'nin sesi olmaya devam edeceğimizi herkes bilsin. Ve bu kürsüden, bu platformdan, Filistin halkının mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
"GAZZE ÇAĞIMIZIN UTANÇ VERİCİ TEMERKÜZ KAMPIDIR"
Paylaşımda, ayrıca İsrail'in işlediği soykırımına dikkat çeken Başkan Erdoğan'ın "Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır" ifadelerine yer verildi.