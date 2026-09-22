Filistin’in BM temsilciliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı

"FİLİSTİN'İN MÜCADELESİNİ TÜM DÜNYAYA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Paylaşımda, "Öncelikle, bir konuya ilişkin üzüntümü ifade etmek isterim. Filistin Devleti burada üye devletlerin ezici çoğunluğu tarafından resmen tanınmaktadır, ancak Filistin Devleti'nin saygın başkanı Sayın Mahmud Abbas, iki yıldır üst üste bu oturumlara katılamamaktadır. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu adaletsizlik, insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır. Sayın Abbas'ın burada bizzat bizimle birlikte olamamasına rağmen, geçen yıl yaptığımız gibi, özgür ve egemen bir Filistin Devleti'nin sesi olmaya devam edeceğimizi herkes bilsin. Ve bu kürsüden, bu platformdan, Filistin halkının mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.