SON DAKİKA I BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geldi. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlara hayırlı olmasını Rabb'iimden niyaz ediyorum.

Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin resmen tanıdığı Filistin Başkanı Sayın Mahmut Abbas iki yıldır bu salonda yer alamıyor. Bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Sayın Abbas burada bulunamasa da özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız. Bu vesileyle Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.

Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok sadece son bir yıldaki tabloya bakmak kafidir. 60'a aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemi olarak tarihe geçti. 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı.

Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerin yüzde 70'i çalışamıyor. Bir baba, bir dede olarak kürsüden şunu ifade etmek isterim; Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.

Kimse kusura bakmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Hepimiz için insani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir şebeke var. Yüreğinde merhamet ve şefkat olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.

Barış ve güvenlik için kurulan Birleşmiş Milletler, bu görevi icra edemez hale gelmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir.

Bugün kendimizi refah içinde hissedebiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin bu seneki temasını fevkalade isabetli buluyorum. Bu reform ifadesinin sürdürülmesini istiyoruz.

Eğer BM'ye olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistin'de çocuklar yukarıya bakınca özgürce süzülen uçurtmaları görecekç. Lübnan'da çocuklar geceleri bomba sesleriyle uyanmayacak.

Güvenlik Konseyi 'Dünya 5'ten büyüktür ilkesine' göre mutlaka reforma edilmelidir. BM 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir."