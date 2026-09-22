SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı tutuklandı!

SON DAKİKA… Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu 'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için adliyeye getirildiğini açıklamıştı. Altaylı 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

FETÖ ELEBAŞINA YAZDIĞI MEKTUPTA KOZİNOĞLU'NU HEDEF GÖSTERMİŞ

SABAH Gazetesi kaynaklarına ve soruşturma dosyasına giren belgelere göre; Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde tespit edilen ve FETÖ elebaşına gönderildiği belirlenen mektuplar, cinayet iddiasının ana kilit noktasını oluşturuyor. Altaylı'nın mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne dikkat çekerken, MİT Müsteşarlığı ihtimaline karşı örgüt liderini açıkça uyardığı belirlenmişti.

ENVET ALTAYLI TUTUKLANDI

Enver Altaylı 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.