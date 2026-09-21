Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

Mektupta, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin FETÖ açısından büyük bir tehdit oluşturacağını ve örgüt için tam bir felaket olacağını vurgulayan Altaylı'nın şu ifadeleri dikkat çekmişti: "Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."