Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı'da: 'Etkisiz hale getirilsin' mektubu sorulacak
Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı'da: 'Etkisiz hale getirilsin' mektubu sorulacak
Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi. Gözler, Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılara çevrildi. Elebaşına yazdığı mektupta, "Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya; MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detayları ve "etkisiz hale getirme" talimatının arka planı sorulacak.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 07:10