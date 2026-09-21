Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı'da: 'Etkisiz hale getirilsin' mektubu sorulacak

Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı'da: 'Etkisiz hale getirilsin' mektubu sorulacak

Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi. Gözler, Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılara çevrildi. Elebaşına yazdığı mektupta, "Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya; MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detayları ve "etkisiz hale getirme" talimatının arka planı sorulacak.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 21.09.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 07:10
Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

Son dakika haberi... MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.

Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması kararıyla gözler, Altaylı'nın geçmişte Pensilvanya'daki FETÖ elebaşına yazdığı karanlık mektuplara ve Kozinoğlu'nu hedef gösteren beyanlarına çevrildi.

Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

PENSİLVANYA'YA MEKTUP: "MİT'İN BAŞINA GEÇERSE FELAKET OLUR"

SABAH Gazetesi kaynaklarına ve soruşturma dosyasına giren belgelere göre; Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde tespit edilen ve FETÖ elebaşına gönderildiği belirlenen mektuplar, cinayet iddiasının ana kilit noktasını oluşturuyor.

Altaylı'nın mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne dikkat çekerken, MİT Müsteşarlığı ihtimaline karşı örgüt liderini açıkça uyardığı belirlendi.

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Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

Mektupta, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin FETÖ açısından büyük bir tehdit oluşturacağını ve örgüt için tam bir felaket olacağını vurgulayan Altaylı'nın şu ifadeleri dikkat çekmişti: "Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

KARA KUTU ARALANIYOR

Mektupta hedef gösterilmesinden bir süre sonra Kozinoğlu'num FETÖ'cü kumpas soruşturmaları kapsamında tutuklanması ve mahkemede savunma yapmasına günler kala koğuşunda şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, "etkisiz hale getirme" planının adım adım uygulandığı şüphesini kuvvetlendirdi.

Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

Koğuş görüntülerinin ve fenalaştığı anlara ait kayıtların incelenmesiyle yeniden alevlenen soruşturmada savcılık; Enver Altaylı'ya mektuptaki "felaket olur" uyarılarını, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detaylarını ve MİT içerisindeki sızıntıları soracak.

Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni perde! Gözler Enver Altaylı’da: ’Etkisiz hale getirilsin’ mektubu sorulacak

Yakın tarihin en karanlık istihbarat düğümlerinden biri olan Kozinoğlu dosyası, ifade işlemlerinin ardından çok daha geniş bir boyuta taşınabilir.

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