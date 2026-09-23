Bakan Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkan Vekili Celal Adan’ı ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti
DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u ve Başkan Vekilimiz Celal Adan'ı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

#TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #NUMAN KURTULMUŞ #MUSTAFA ÇİFTÇİ #TBMM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý