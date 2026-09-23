Bakan Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti

İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u ve Başkan Vekilimiz Celal Adan'ı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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