Çocuklarımıza sahip çıkalım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Çiftçi, "Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar" dedi.

ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Manisa Turgutlu'da öğrencilerimizi hedef alan menfur saldırıyı lanetliyoruz" dedi. Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Turgutlu'da öğrencilerimizi hedef alan menfur saldırıyı lanetliyoruz. Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği; evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör