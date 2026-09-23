Netflix’ten etkilenip sokakta dehşet saçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Av tüfeği ile düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine yapılan incelemede, saldırıyı düzenlediği belirlenen 15 yaşındaki H.O. kısa süre sonra yakalandı.

Olay sonrasında yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. H.O.'nun annesi, babası ve dedesinin de içinde olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 müfettiş ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Saldırı sonrası kente gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl ilk defa 31 bin bahçe görevlisi istihdam ettiklerini, dün 23 bininin göreve başladığını belirterek, saldırının gerçekleştiği okulun 1. derece riskli okullardan olduğunu ve okulda 1 bekçi ile bahçe görevlisinin saldırı anında görevli olduğunu kaydetti.

Daha önce açık lise okuyan H.O.'nun, bu liseye kayıt yaptırdığı ancak hiç gitmediği öğrenildi.

SALDIRIDA NETFLIX DETAYI

Saldırganın odasında Netflix'te akıl hastası, takıntılı seri katili anlatan 'You' dizisindeki Joe Goldberg karakterinden etkilendiği ve odasında onunla ilgili hayranlık yazıları olduğu öğrenildi. Odada Nazi amblemi ve bir manifesto bulundu. Kendisinin kaleme aldığı manifestoda sosyal komünist parti hayranlığını yazdığı ve İngiliz Marksist tarihçi Eric John Ernest Hobsbawm'ın fikirlerinden ve eserlerinden etkilendiği saptandı.

KUZENİNE HABER VERMİŞ

Saldırıdan önce telefonunu sıfırladığı belirlenen H.O.'nun telefonu da incelemeye alındı.

H.O.'nun eylemden 1 ay önce 3 halasının oğlundan birine tüfekle eylem yapacağını açıkça anlattığı, ancak gülüp geçildiği saptandı. Saldırganın aylar öncesinde diğer iki halasının oğluyla birlikte tüfekle atış talimi yaptığı da tespit edildi.

OKULA GİREMEDİ DIŞARIDAN ATEŞ AÇTI

Yapılan incelemelerde saldırının okul binasının içinde veya kapısında değil, öğrencilerin okula yürüdüğü güzergâh üzerinde yaşandığı, okul güzergâhında 3 el ateş edildiği belirlendi. Teknik tespitlere göre ilk atışın okula 80 metre kala, ikinci atışın 90 metre mesafede, üçüncü atışın ise okula 100 metre mesafede yapıldığı kaydedildi.

FİŞEKLERİ HARÇLIKLA ALMIŞ

Şüphelinin eylem öncesinde anneannesinden aldığı 600 TL ile av bayisinden fişek satın aldığı belirlendi. Saldırıda kullanılan av tüfeğinin ise anneannesinin üzerine kayıtlı olduğu ve zanlı tarafından dedesinin evinden alındığı ortaya çıktı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI:

ELİNDE TÜFEK VARDI MÜDAHALE EDEMEDİK

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi. Hemen balkona çıktım. Saldırgan küfrederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu" diye konuştu. Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik, çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Allah sabır versin. Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör