SON DAKİKA… Menderes Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 2. dalga: Rüşvet trafiğini 'Takipçi Onur' yönetmiş!
SON DAKİKA... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes ilçesinde rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında eski Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan’ın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Dosyadaki bir müşteki, Özkan’ın iş yeri ruhsatının hızlandırılması karşılığında kendisinden 250 bin dolar talep ettiğini öne sürerken, soruşturmada rüşvet verenlerle belediye çalışanları arasındaki iletişimi sağlayan kişinin banka hesabında “Takipçi Onur” adına rastlandığı belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 4 Ağustosta yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında alınan müşteki ve tanık ifadeleri ve incelenen MASAK verileri sonucunda yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik olduğu belirtildi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında daha önce belirlenen 16 şüpheliye yönelik çalışmaların ardından, müşteki ve tanık ifadeleri ile MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde 9 şüphelinin daha soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda Eski Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, harita teknisyeni Ayhan Uzunoğlu, kuyumcu Osman Güngör, Menderes Belediyesi şoförü Muhammed Kaya, iş takipçisi Onur Dombay, otel işletmecisi Aykut Dikmen, müteahhit Mehmet Reşit Gören, mimar Çağrı Çiftçi ve Menderes Belediyesi şoförü Sergen Keçek.
Erkan Özkan
ESKİ BAŞKAN RÜŞVET TALEP ETMİŞ
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, eski Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan hakkında, belediyedeki bazı işlemler ve rüşvet iddiaları kapsamında müşteki ve tanık beyanları bulunduğu belirtildi. Dosyada yer alan bir müşteki ifadesinde, 2023 yılında belediyeye yeni iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için görüşmeye gittiği, kendisinden 250 bin dolar karşılığında işlerin hızlandırılması talebinde bulunulduğunun öne sürüldüğü aktarıldı. Başka bir tanık ise rüşvet konusunda görüştüğü kişinin döneminin belediye başkanı Erkan Özkan olduğunu beyan etti.