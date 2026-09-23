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SON DAKİKA… Menderes Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 2. dalga: Rüşvet trafiğini 'Takipçi Onur' yönetmiş!

SON DAKİKA… Menderes Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 2. dalga: Rüşvet trafiğini 'Takipçi Onur' yönetmiş!

SON DAKİKA... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes ilçesinde rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında eski Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan’ın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Dosyadaki bir müşteki, Özkan’ın iş yeri ruhsatının hızlandırılması karşılığında kendisinden 250 bin dolar talep ettiğini öne sürerken, soruşturmada rüşvet verenlerle belediye çalışanları arasındaki iletişimi sağlayan kişinin banka hesabında “Takipçi Onur” adına rastlandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2026 08:44 Son Güncelleme: 23 Eylül 2026 09:36

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 4 Ağustosta yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında alınan müşteki ve tanık ifadeleri ve incelenen MASAK verileri sonucunda yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik olduğu belirtildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında daha önce belirlenen 16 şüpheliye yönelik çalışmaların ardından, müşteki ve tanık ifadeleri ile MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde 9 şüphelinin daha soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda Eski Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, harita teknisyeni Ayhan Uzunoğlu, kuyumcu Osman Güngör, Menderes Belediyesi şoförü Muhammed Kaya, iş takipçisi Onur Dombay, otel işletmecisi Aykut Dikmen, müteahhit Mehmet Reşit Gören, mimar Çağrı Çiftçi ve Menderes Belediyesi şoförü Sergen Keçek.