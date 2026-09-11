SON DAKİKA… Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’ten sevgilisine 726 bin TL’lik harçlık! Skandal ifadelerde dikkat çeken gizli ve güvenli oda detayı

Nilüfer Sezer'in ifadesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri, MASAK kayıtlarına yansıyan para hareketleri oldu. Sezer, Çiçek'ten zaman zaman para istediğini, Çiçek'in de kendi hesabından bu paraları gönderdiğini söyledi. Banka transferlerinin açıklama bölümünde "borç" yazmasına rağmen gerçekte aralarında borç-alacak ilişkisi bulunmadığını açıkça ifade etti.

Sezer, soruşturma kapsamında kendisine gösterilen yaklaşık 726 bin TL'lik para hareketini şöyle açıkladı: "Bu paralar şahsıma İlkay'ın hesabından gelen, bana harçlık olarak verdiği paralardır" Paraları hiçbir zaman geri ödemediğini ve kişisel ihtiyaçları için kullandığını anlatan Sezer, paranın kaynağını ise bilmediğini söyledi.