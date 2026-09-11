SON DAKİKA… Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’ten sevgilisine 726 bin TL’lik harçlık! Skandal ifadelerde dikkat çeken gizli ve güvenli oda detayı

SON DAKİKA… Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "İçişleri Bakanlığı da yapar" sözleriyle destek verdiği tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Önceki gün gözaltına alınan Çiçek'in cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı avukat Elifnur Gürcü tutuklandı. Öte yandan Çiçek'in yeni sevgilileri de olduğu ve belediye imkanlarını onlar için de kullandığı ortaya çıktı. Üç kadının verdiği çarpıcı ifadeler kirli çarkı bir kez daha ortaya çıkardı. Voleybol antrenörü Nilüfer Sezer, Çiçek'le sevgili olduklarını açıkça beyan ederek yaklaşık 3-4 ay süren ilişkileri boyunca Çiçek'in kendisine yaklaşık 726 bin TL "harçlık" gönderdiğini anlattı. İşte detaylar