SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişiyor! 5 vekil daha AK Parti yolunda...

"ERDOĞAN GÜVEN VEREN BİR LİDER"

Özellikle son dönemde 5 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmak için Başkan Erdoğan ile irtibat kurduğu iddiası ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, seçimlere yaklaşırken AK Parti'ye katılımların hızlanabileceğini açıkladı. Selvi, bugünkü yazısında "Milletvekili, seçildiği gün bir sonraki seçimi düşünür. Küçük partilerde bir ışık göremedikleri takdirde seçilme şansı olan partilere yönelirler. AK Parti birinci parti konumunda. Ama daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan güven veren bir lider. Erdoğan'a güvenip AK Parti'ye geçen hiçbir milletvekili mağdur olmadı. Hatta AK Parti'nin en üst yönetim organlarında yer aldılar" ifadelerini kullandı.