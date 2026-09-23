SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişiyor! 5 vekil daha AK Parti yolunda...
SON DAKİKA… Rüşvet ve yolsuzluk skandalları, koltuk kavgaları, parti içi güç savaşları… Vatandaşa hizmet yerine şahsi menfaatlerinin derdine düşen siyasetçiler halkın ve tarihin gözünde sınıfta kaldı. AK Parti ise en güvenli adres olmayı başardı. 2023 seçimlerinden bu yana tam 19 vekil AK Parti saflarına katıldı. Parti içi işleyişten, siyasi hırslardan ve rüşvet skandallarından arınmak isteyen vekiller Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile AK Parti rozetini taktı. Seçimler yaklaşırken 5 vekilin daha AK Parti’ye katılmak için Başkan Erdoğan ile irtibat kurduğu iddiası ortaya çıktı.
SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan CHP'de sular durulmadı. Şaibeli kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkması sonrası partide adeta iç karışıklık yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve gelmesiyle koltuğu kaybeden Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu paniğe kapıldı. Özel, Silivri'den aldığı talimatla 90 milletvekilini de yanına alıp Yeni Parti'yi açtı…
PARTİLERDE YAPRAK DÖKÜMÜ… İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ!
Rüşvetçi belediye başkanlarına destek çıkan Özel'in yolsuzluk soruşturmasında adı geçen şaibeli isimleri partide kritik görevlere getirmesi tepkiye yol açtı. Rüşvetçilere arka çıkılmasına tepki göstermesi üzerine hem CHP'de hem de Gelecek, İYİ Parti ve DEVA Partileri'nde adeta yaprak dökümü yaşandı.
PARTİ YÖNETİMLERİNE SERT ELEŞTİRİ!
Partilerinin siyasi sorumlulukları yerine getirmeyen ve halkın sorunlarına dertlerine kulaklarını kapatan parti yönetimlerine tepki göstererek istifalarını açıkladı. Vekiller, genel başkanlarını siyasi hedeflerinden sapmakla suçlarken, rüşvet ve yolsuzluk gölgesinde siyaset yapmak istemediklerini vurguladı.
19 VEKİL AK PARTİ'YE KATILDI
28. Yasama döneminde, partilerinden istifa eden vekillerin AK Parti'nin kapısını çaldı. 2023 seçimleri sonrası toplam 19 milletvekili AK Parti'ye katılırken, AK Parti'deki milletvekili sayısı 280'e ulaştı. MHP'nin 46 milletvekilini ekleyince Cumhur İttifakı'nın sayısı 326'ya çıktı.