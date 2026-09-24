Başkan Erdoğan’dan New York’ta yatırım zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta yoğun diplomasi trafiğinin yanı sıra ekonomi diplomasisine de ağırlık verdi. Erdoğan, Türkevi'nde Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, Türkiye'ye yönelik yeni yatırımlar ile enerji, savunma sanayii, havacılık, teknoloji, finans ve otomotiv başta olmak üzere stratejik sektörlerde geliştirilebilecek yeni ortaklıklar ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve stratejik ilişkilerde yakalanan ivmenin ekonomik ilişkilere de yansıtılması gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini bir kez daha vurguladı.

DÜNYA DEVLERİ NEW YORK'TA

New York'taki temaslarda Amerikan ve küresel iş dünyasının önde gelen şirketleri de yer aldı. Program kapsamında Mastercard, Uber, Visa, Lockheed Martin, J.P. Morgan, Procter & Gamble (P&G), Carrier Energy, Zynga, GE Aerospace, Citi, Ford, PepsiCo, Boeing, FedEx ve Microsoft gibi farklı sektörlerde küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey temsilcileri New York'ta buluştu. Finans ve ödeme sistemlerinden savunma sanayiine, havacılıktan teknolojiye, otomotivden enerji ve lojistiğe uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'deki yatırım imkanları ve iki ülke arasında geliştirilebilecek yeni iş birlikleri değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, Amerikan iş dünyasına Türkiye'nin yatırım potansiyelini anlatırken ülkenin Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Körfez arasındaki stratejik konumuna dikkat çekti. Türkiye'nin yalnızca büyük bir iç pazar olmadığını, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya ulaşmayı mümkün kılan üretim, lojistik, enerji ve tedarik merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, Amerikan şirketlerini Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya davet etti. Enerji alanındaki iş birliğine de ayrı bir parantez açan Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin LNG tedarikçileri arasında ilk sırada bulunduğunu belirterek iki ülke arasındaki enerji ortaklığının nükleer enerji dahil yeni alanlara genişletilmesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

AHLATCI DA ERDOĞAN'LA BİR ARAYA GELDİ

New York programında Türk iş dünyasının önemli temsilcileri de yer aldı. Bunlardan biri Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı oldu. Enerji, kıymetli madenler, finans, otomotiv, sağlık ve sanayi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, New York temasları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile Ahlatcı'nın tokalaştığı anlar da objektiflere yansıdı. Ahlatcı, New York programı sırasında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile de görüşerek bir süre sohbet etti. Türk iş dünyası cephesinde DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ve Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya da New York programında öne çıkan isimler arasında yer aldı.

EKONOMİ KURMAYLARI DA NEW YORK'TA

Başkan Erdoğan'ın New York temaslarına hükümetin ekonomi ve dış politika yönetiminden isimler de eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır New York programında yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile DEİK Başkanı Nail Olpak da iş dünyasıyla gerçekleştirilen temaslara katıldı. Erdoğan, ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerinde fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşümün temel öncelikler olduğunu anlatarak Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracat kapasitesini büyütme hedefini ortaya koydu.

New York'taki buluşma, Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu temaslarında siyasi diplomasinin yanı sıra ekonomi ve yatırım diplomasisine verdiği önemi de ortaya koydu. Küresel şirketlerin yöneticileriyle gerçekleştirilen temaslarda Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin mevcut potansiyelinin daha ileri taşınması, karşılıklı yatırımların artırılması ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması ana gündem olarak öne çıktı.