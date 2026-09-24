CHP Ankara’da yaprak dökümü: Son istifalarla birlikte 2 ilçe belediyesi kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıldönümü törenine katılmamasının ardından yaşanan tartışmalar ve yeni parti süreci sonrası CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı istifayı değerlendirirken kurumsal kimlik vurgusu yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararı "Kendi tercihi" olarak nitelendirdi. Yavaş'ın ayrılığının ardından başkentte büyük bir deprem yaşandı.