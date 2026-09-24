CHP Ankara'da yaprak dökümü: Son istifalarla birlikte 2 ilçe belediyesi kaldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesinin ardından 8 ilçe belediye başkanı daha partisinden ayrıldı. Son gelişmeyle birlikte Ankara’da CHP yönetimindeki belediye sayısı 2’ye düşerken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir dahil 17 belediye CHP tarafından yönetiliyordu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıldönümü törenine katılmamasının ardından yaşanan tartışmalar ve yeni parti süreci sonrası CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı istifayı değerlendirirken kurumsal kimlik vurgusu yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararı "Kendi tercihi" olarak nitelendirdi. Yavaş'ın ayrılığının ardından başkentte büyük bir deprem yaşandı.
BAŞKENTTE İSTİFA DEPREMİ
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de partilerinden istifa etti. Böylece CHP'nin elinde sadece Etimesgut ve Yenimahalle ilçe belediyeleri kaldı.
4 BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, daha önce Yeni Parti'ye katılmıştı.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise CHP'den istifalarının ardından AK Parti'ye geçmişti.