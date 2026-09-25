SON DAKİKA | Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması!

SON DAKİKA | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılı öncesi düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkincisi, bu süreci yürütecek olan yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul, görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri takip edecek, yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Kurulu. Bu üç önemli sigorta, bu sürecin ciddi şekilde garantisidir."

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör