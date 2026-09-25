SON DAKİKA | Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması! | Video
25 Eylül 2026 11:26
SON DAKİKA | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşarak, Terörsüz Türkiye konusunda açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:42
SON DAKİKA | Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması! | Video 25.09.2026 | 11:22
02:22
Katil Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda protesto! Salonu terk ettiler 24.09.2026 | 21:21
00:38
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 24.09.2026 | 19:01
01:57
01:03
02:24
00:23
Uludağ’a sezonun ilk karı yağdı 23.09.2026 | 20:33
06:32
05:49
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti | Video 23.09.2026 | 13:38
04:04
02:13
34:27
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma 22.09.2026 | 19:57
00:09
00:16
Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin'den yaralı öğrencilere ziyaret 22.09.2026 | 19:29
00:37
10:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta! 21.09.2026 | 01:14
01:23
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 20.09.2026 | 23:33
02:49
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 20.09.2026 | 18:55
03:12
Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı 19.09.2026 | 20:29
19:23
Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü | Video 19.09.2026 | 15:39