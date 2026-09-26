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  • SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!

SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!

SON DAKİKA… Giderek güçlenen yerli ve milli savunma sanayi ve kritik savunma anlaşmaları ile Türkiye, bölgede kilit rol haline geldi. İngiliz The Economist dergisinin yayınladığı son Orta Doğu analizi dikkat çekti. Orta Doğu'daki etkisinin zayıflayan ABD ordusunun bölgeden çekileceğine değinildi. The Economist, ABD'nin bölgede olmadığı süreçte Türkiye’nin ön plana çıkacağını belirtti.

SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!
SABAH İNTERNET
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SON DAKİKA… İngiliz The Economist dergisinin orta Doğu analizi yankı uyandırdı. The Economist, ABD'nin İran ile savaştan kolay bir biçimde çıkamayacağı vurguladı. "Amerika arkasına bakmadan giderken" başlığının yer aldığı kapakta, elinde iki valizle bir Amerikan askeri yer aldı. Valizlerin üzerinde ise Suriye, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bayrakları olması dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!

GÜÇ BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURACAK!

İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ABD'nin de Orta Doğu'da girişimleri olabileceği öne sürülen yazıda, "Amerika'nın bölgedeki etkisi son bulduğunda ortaya çıkacak devasa güç boşluğunu doldurabilecek en güçlü aday Türkiye'dir" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Yazıda, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle geliştirdiği diplomatik ilişkilerin yanı sıra milli çıkarlarını merkeze alan bağımsız dış politika vizyonuna da vurgu yapıldı. Ankara'nın bölgesel gelişmelere pragmatik adımlarla karşılık verdiği ve yeni diplomatik fırsatlar oluşturduğu belirtilirken savunma sanayisinde geliştirdiği yerli ve milli kapasitenin, Türkiye'nin masadaki elini benzersiz bir şekilde güçlendirdiği ve bölgesel caydırıcılığını en üst seviyeye çıkardığı da kaleme alındı.

SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!

DİKKAT ÇEKEN SURİYE VE IRAK DETAYI…

The Economist'in analizinde, Türkiye'nin komşuları Suriye ve Irak ile geliştirdiği sıcak ilişkilere de yer verildi. Türkiye'nin, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konsepti çerçevesinde Suriye ve Irak sahasında inisiyatif alan hamlelerinin altı çizildi. Ankara'nın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri ilerlettiği kaydedildi. Ankara'nın Bağdat ile ticaret yolları, su kaynaklarının yönetimi ve bölgesel terörle mücadele gibi alanlarda işbirliği yürüttüğü aktarıldı. Bu durumun, Türkiye'nin bölgesel liderliğini perçinlediği vurgulandı.

SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!

ANA GÜNDEM: MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

The Economist, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini yalnızca Suriye ve Irak'la sınırlamadığını da belirtti. Analizde, Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dikkat çekilerek Ankara'nın farklı bölgesel aktörler ile geliştirdiği ilişkilerin Orta Doğu'daki ağırlığını artırabileceği değerlendirildi.

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