SON DAKİKA… The Economist’ten dikkat çeken Orta Doğu analizi! ABD bölgeden çekiliyor: Güç boşluğunu Türkiye dolduracak!

DİKKAT ÇEKEN SURİYE VE IRAK DETAYI…

The Economist'in analizinde, Türkiye'nin komşuları Suriye ve Irak ile geliştirdiği sıcak ilişkilere de yer verildi. Türkiye'nin, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konsepti çerçevesinde Suriye ve Irak sahasında inisiyatif alan hamlelerinin altı çizildi. Ankara'nın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri ilerlettiği kaydedildi. Ankara'nın Bağdat ile ticaret yolları, su kaynaklarının yönetimi ve bölgesel terörle mücadele gibi alanlarda işbirliği yürüttüğü aktarıldı. Bu durumun, Türkiye'nin bölgesel liderliğini perçinlediği vurgulandı.